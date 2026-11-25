Смерть Эльмиры Шабановой стала тяжелой утратой для азербайджанской культуры.

Как передает Report, об этом говорится в некрологе Министерства культуры Азербайджана в связи с кончиной народной артистки Э. Шабановой.

"Азербайджанская культура понесла тяжелую утрату. Выдающаяся актриса кино и театра, Народная артистка, персональная стипендиатка президента Эльмира Шабанова 25 ноября скончалась в возрасте 86 лет.

Эльмира Балагусейн гызы Шабанова родилась 1 ноября 1940 года в городе Баку. В 1962 году окончила актерский факультет Азербайджанского государственного института искусств имени М. Алиева (ныне АГУКИ), а в 1969 году - режиссерский факультет того же института. В 1962–1997 годах вела педагогическую деятельность в этом высшем учебном заведении, внося вклад в воспитание молодого поколения актеров", - говорится в некрологе.

Отмечается, что на протяжении долгих лет актриса, отличавшаяся самобытным творческим почерком в азербайджанском киноискусстве, создала ряд запоминающихся образов в экранных произведениях.

"Заслуги актрисы в развитии азербайджанской культуры неизменно высоко оценивались государством. В 2000 году ей было присвоено почетное звание "Заслуженная артистка", а в 2006 году - "Народная артистка". С 2003 года являлась персональной стипендиаткой президента.

Коллектив Министерства культуры Азербайджана выражает скорбь в связи с кончиной Народной артистки Эльмиры Шабановой и с глубокой печалью приносит соболезнования семье и близким покойной", - отмечается в некрологе.