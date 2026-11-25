Процесс интеграции компонентов украинской антибаллистической системы FREYJA уже начался, первые прототипы системы и их испытания ожидаются этой зимой.

Как передает Report со ссылкой на украинские медиа, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

"Уже начался процесс интеграции компонентов: нужно эффективно объединить все возможности участников программы FREYJA, чтобы эта система реально заработала", – сказал он.

По его словам, в настоящее время решаются вопросы, касающиеся компонентов и других технических аспектов программы.

"Этой зимой должны появиться первые прототипы и начаться испытания", – отметил украинский лидер.

В то же время Зеленский подчеркнул, что первоочередной задачей остается ускорение поставок ракет от партнеров, в частности для ЗРК Patriot и других украинских систем ПВО.

"К сожалению, от США у нас пока нет соответствующих хороших новостей об ускорении. Поставки по-прежнему задерживаются", – сказал он.

Отметим, что FREYJA - совместный европейский проект противоракетной обороны, инициированный украинской компанией Fire Point. Система разрабатывается как более доступная альтернатива американским комплексам Patriot и предназначена для перехвата баллистических, квазибаллистических и гиперзвуковых ракет.