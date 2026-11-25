Президент Черногории Яков Милатович выразил надежду, что нынешний саммит ЕС - Западные Балканы, проходящий в Брюсселе, станет для его страны последним в качестве государства-кандидата на вступление в Евросоюз.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом он заявил журналистам перед началом саммита.

"Надеюсь, возможно, это даже последний саммит для Черногории в таком качестве", - заявил Милатович.

По его словам, Подгорица рассчитывает завершить переговоры по всем оставшимся главам до конца 2026 года, подписать договор о присоединении к ЕС летом 2027 года и стать 28-м членом Евросоюза в 2028 году.

Милатович сообщил, что накануне направил письма председателю Европейского совета Антониу Коште и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в которых изложил позицию Черногории по нерешенным двусторонним вопросам с Хорватией. Он заявил, что ЕК придерживается позиции, согласно которой двусторонние разногласия не должны препятствовать полноправному вступлению Черногории в ЕС.

"Мы рассматриваем Хорватию как дружественную соседнюю страну и уверены, что она так же воспринимает Черногорию. Есть определенные открытые вопросы, которые мы хотим добросовестно урегулировать с ней", - сказал он.

По словам президента, правительство Черногории вскоре представит комплексное предложение по урегулированию пограничного вопроса, охватывающее как сухопутную, так и морскую границы. Если сторонам не удастся договориться, он считает возможным обратиться в международный суд или арбитраж.

Милатович подчеркнул, что Черногория не требует от Хорватии ничего большего, чем то, что сама Хорватия получила при разрешении спора со Словенией в период вступления в Евросоюз, когда вопрос границ между двумя странами также не был окончательно урегулирован. Он также сообщил, что из восьми вопросов, поднятых хорватской стороной, черногорское правительство уже решило два.

"Если есть вопросы, которые мы не можем решить на двустороннем уровне и по-дружески, давайте вынесем их на рассмотрение международного арбитража или суда. Я считаю это справедливым подходом", - отметил он.

Отвечая на вопрос о возможном влиянии разногласий с Загребом на сроки завершения переговоров, Милатович признал, что осложнения возможны, однако выразил мнение, что этого не должно произойти.

По его словам, Черногория в нынешнем году закрыла 13 переговорных глав - результат, которого не удавалось достичь ни одной стране-кандидату со времен Литвы и Латвии более 25 лет назад. На сегодняшний день Черногория предварительно закрыла 25 из 33 переговорных глав, восемь остаются открытыми.

Он отметил, что вступление Черногории в ЕС не только в интересах самой страны, но и является показателем доверия к политике расширения блока.

"Это позитивный сигнал для всех остальных стран-кандидатов о том, что политика расширения жива", - отметил Милатович.

Говоря о предусмотренных в будущем договоре о присоединении защитных механизмах, которые должны применяться в течение 10 лет, Милатович заявил, что не видит в них проблемы. По его словам, такие положения призваны гарантировать сохранение верховенства права, демократии и основных прав человека после вступления страны в ЕС. При этом он подчеркнул, что Черногория должна получить те же права и принять те же обязательства, что и остальные государства-члены Евросоюза.