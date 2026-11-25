По меньшей мере 30 человек погибли в результате нападения предполагаемых боевиков на несколько деревень в нигерийском штате Нигер.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев.

По их словам, нападение произошло во вторник вечером и могло стать местью за убийство десятков скотоводов из народа фулани в том же районе несколькими днями ранее. Выживший старейшина одной из деревень заявил, что нападавшие захватили несколько населенных пунктов, устроили поджоги и препятствуют извлечению тел погибших.

Ранее представители фулани сообщали, что в минувшие выходные в районе Боргу были убиты не менее 64 членов общины.

Губернатор штата Умару Баго, посетивший район Боргу в среду, объявил о выплате семьям погибших компенсаций и призвал жителей к диалогу и мирному сосуществованию.