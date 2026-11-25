Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине оборудования и услуг для обслуживания истребителей F-16 на общую сумму 621,9 млн долларов.

Как передает Report, об этом говорится в уведомлении ведомства, направленном Конгрессу США.

Пакет включает пиротехнические устройства для катапультных систем самолетов, лабораторное оборудование и транспортное обеспечение. Поставки будут дополнением к ранее заключенному соглашению.

Закупка будет профинансирована в рамках программы JUMPSTART за счет средств Бельгии, Дании, Нидерландов и Норвегии. США не будут использовать собственные средства для этой сделки.

В Госдепартаменте считают, что поставка укрепит возможности Украины по самообороне и обеспечению региональной безопасности.

"Реализация соглашения не потребует направления на Украину дополнительных американских государственных служащих или представителей подрядчиков и не окажет негативного влияния на боеготовность вооруженных сил США", - отмечается в документе.