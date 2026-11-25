В Гарадагском районе Баку в среду днем произошло извержение грязевого вулкана.

Об этом Report сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при НАНА.

"25 ноября 2026 года в 14:06:30 по местному времени в Гарадагском районе произошло извержение грязевого вулкана", - говорится в сообщении.

Согласно информации, природное явление было зафиксировано 8 цифровыми сейсмическими станциями центра, расположенными вокруг вулкана. Процесс характеризовался одной фазой, а его продолжительность составила 15 минут.

"Энергия, выделившаяся при извержении, составляет 1,15*10^7 Джоулей. Очаг извержения залегал на глубине 2 км", - уточнили сейсмологи.