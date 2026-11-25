В Гарадаге произошло извержение грязевого вулкана
Происшествия
- 25 ноября, 2026
- 23:49
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
В Гарадагском районе Баку в среду днем произошло извержение грязевого вулкана.
Об этом Report сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при НАНА.
"25 ноября 2026 года в 14:06:30 по местному времени в Гарадагском районе произошло извержение грязевого вулкана", - говорится в сообщении.
Согласно информации, природное явление было зафиксировано 8 цифровыми сейсмическими станциями центра, расположенными вокруг вулкана. Процесс характеризовался одной фазой, а его продолжительность составила 15 минут.
"Энергия, выделившаяся при извержении, составляет 1,15*10^7 Джоулей. Очаг извержения залегал на глубине 2 км", - уточнили сейсмологи.
Последние новости
00:39
Валдас Дамбраускас: В первом тайме мы старались не давать сопернику свободных зонФутбол
00:22
Флик: "Сабаху" в матче против "Барселоны" нечего было терятьФутбол
00:08
Кушнер: США разработали концепцию урегулирования российско-украинского конфликтаДругие страны
23:49
В Гарадаге произошло извержение грязевого вулканаПроисшествия
23:46
США одобрили продажу Украине оборудования для обслуживания F-16 на $621,9 млнДругие страны
23:36
Фото
Лига чемпионов УЕФА: "Сабах" уступил "Барселоне" в матче 5-го тура общего этапа - ОбновленоФутбол
23:31
Совет ЕС одобрил выделение Киеву €45 млрд на 2027 годДругие страны
23:17
Милатович: Саммит ЕС - Западные Балканы может стать последним для Черногории в статусе кандидатаДругие страны
23:12
В Египте число погибших при возгорании автоцистерны возросло до 30 - ОбновленоДругие страны