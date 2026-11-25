Qaradağda palçıq vulkanı püskürüb
Hadisə
- 25 noyabr, 2026
- 23:36
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25 noyabr 2026-cı il tarixində, yerli vaxtla saat 14:06:30-da Qaradağ rayonunda palçıq vulkanının püskürməsi qeydə alınıb.
Bu barədə "Report"a AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, püskürmə mərkəzin 8 vulkanətrafı rəqəmsal seysmik stansiyaları tərəfindən qeydə alınıb.
Püskürmə bir faza ilə xarakterizə olunub və onun davamlığı 15 dəqiqə davam edib.
"Püskürmə zamani ayrılan enerji 1.15*10^7 Couldur. Püskürmə 2km dərinlikdə qeydə alınıb", - deyə məlumatda qeyd olunub.
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Qaradağda palçıq vulkanı püskürübHadisə