CEV Çempionlar Liqası: "Turan" komandası qrupdakı ilk oyunda məğlub olub
İdman
- 25 noyabr, 2026
- 23:40
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Qadın voleybolçulardan ibarət "Turan" komandası CEV Çempionlar Liqasının D qrupunda ilk oyununa çıxıb.
"Report"un məlumatına görə, Azərbaycan təmsilçisi İtaliyada "Savino Del Bene" klubunun qonağı olub.
Florensiya şəhərində təşkil olunan qarşılaşma rəqibin qələbəsi ilə yekunlaşıb - 3:1.
Xatırladaq ki, "Turan" D qrupunda Türkiyənin "Eczaçıbaşı" və Serbiyanın "Tent" komandaları ilə də üz-üzə gələcək.
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