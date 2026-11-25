Misirdə neft məhsulları daşıyan sisternin yanması nəticəsində 30 nəfər ölüb
Digər ölkələr
- 25 noyabr, 2026
- 23:19
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Misirdə neft məhsulları daşıyan avtomobil sisterninin aşması və yanması nəticəsində 30 nəfər ölüb, daha 15 nəfər yaralanıb.
"Report"un "Reuters"ə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə ölkənin Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, neft məhsulları daşıyan avtomobil Misirin Giza mühafəzəsində əsas dairəvi avtomobil yolunda aşıb və yanmağa başlayıb.
Hadisə ilə bağlı digər təfərrüatlar açıqlanmayıb.
В Египте число погибших при возгорании автоцистерны возросло до 30 - Обновлено
Egypt fuel vehicle crash kills 30, injures 15
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