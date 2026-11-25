ABŞ SpaceX-ə 1 milyonadək orbital data mərkəzi peyki yerləşdirməyə icazə verib
Digər ölkələr
- 25 noyabr, 2026
- 22:11
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
ABŞ-nin Federal Rabitə Komissiyası (FCC) İlon Maskın "SpaceX" şirkətinə orbital data mərkəzləri yaratmaq məqsədilə 1 milyonadək peyk yerləşdirməyə icazə verib.
"Report"un "Reuters"ə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə agentlik xəbər yayıb.
"SpaceX" bu ilin əvvəlində tənzimləyici quruma müraciət edərək Yer orbitində 1 milyonadək hesablama modulunun yerləşdirilməsinə icazə istəyib. Bu modullar Yer üzündə istifadə olunan böyük həcmli məlumatları emal edəcək.
FCC-nin məlumatına görə, təsdiqlənən "Starmind" adlı peyk sistemi, o cümlədən süni intellekt texnologiyaları tərəfindən yaradılan hesablama gücünə sürətlə artan tələbatı ödəmək məqsədi daşıyır.
Son xəbərlər
23:09
Foto
UEFA Çempionlar Liqası: "Sabah" "Barselona" ilə matçda fərqi azaldıb - Yenilənir-7Futbol
23:03
Monteneqro Prezidenti 2027-ci ildə Azərbaycana səfər edəcəyini təsdiqləyibXarici siyasət
22:56
Foto
Göyçayda güclü külək irigövdəli ağacı yola aşırıbHadisə
22:29
Əraqçi İranın kimyəvi silah hazırlaması ilə bağlı İsrailin ittihamlarına münasibət bildiribRegion
22:11
ABŞ SpaceX-ə 1 milyonadək orbital data mərkəzi peyki yerləşdirməyə icazə veribDigər ölkələr
21:52
Aİ Rusiya aktivlərini ən azı 35 il ərzində blokdan çıxarmağı planlaşdırmırDigər ölkələr
21:42
Mədəniyyət Nazirliyi Elmira Şabanovanın vəfatı ilə bağlı nekroloq yayıbMədəniyyət siyasəti
21:35
Foto
Azərbaycan və Özbəkistan parlamentləri arasında "Yol xəritəsi" imzalanıb - Yenilənib-2Xarici siyasət
21:32
Naxçıvanın büdcəsi haqqında qanun Ali Məclisdə birinci oxunuşda qəbul edilibMaliyyə