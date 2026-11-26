Соединенные Штаты разработали концепцию урегулирования российско-украинского конфликта.

Как передает Report, об этом заявил спецпосланник и зять президента США Джаред Кушнер в подкасте главы медиаконцерна Axel Springer Матиаса Дёпфнера.

По его словам, в течение последних двух месяцев было осуществлено "тесное сотрудничество с европейцами", обсуждая, что необходимо, во-первых, для достижения единства, и как разработать правильные рамки и подход для достижения мира.

"Кроме того, мы неоднократно обсуждали с российской стороной в частном порядке множество идей. И я действительно считаю, что у нас теперь есть концепция и подход [к урегулированию], который, не знаю, принесет ли он успех, но он кажется весьма логичным. И, похоже, сейчас обе стороны готовы попробовать. Надеюсь, в течение следующих нескольких недель мы сможем увидеть, насколько мы близки к цели, как, возможно, думают некоторые", - сказал он.

Ранее стало известно, что рабочая встреча с участием переговорных команд Украины, России, США и европейской стороны может состояться до Рождества. Как указал руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов в комментарии журналистам, Москва готова продолжать переговоры в формате, в котором они прошли в Абу-Даби 10–11 ноября.