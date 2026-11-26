Иракская армия проводит передислокацию сил в нескольких районах страны, включая провинцию Киркук, с целью предотвращения контрабанды нефти и нефтепродуктов.

Как передает Report со ссылкой на телеканал As-Sumaria, об этом сообщил официальный представитель министерства обороны арабской республики генерал Яхья Расул.

"Военное ведомство полностью готово к выполнению приказов главнокомандующего ВС страны [премьер-министра Ирака Али аз-Зейди], касающихся развертывания воинских частей и обеспечения безопасности в различных регионах, включая провинцию Киркук", - заявил он.

Согласно распоряжению главкома, добавил официальный представитель Минобороны, бригады объединенных оперативных сил должны перекрыть несанкционированные грунтовые дороги, которые используются для контрабанды нефти.

Ранее сообщалось, что Ирак за последние 17 лет потерял более $300 млрд из-за контрабанды нефти и мошенничества.