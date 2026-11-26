Главный тренер "Сабаха" Валдас Дамбраускас заявил, в первом тайме игры против "Барселоны" в рамках общего этапа Лиги чемпионов УЕФА его подопечные приложили максимум усилий, чтобы не давать сопернику свободных зон.

Как сообщает Report, литовский специалист рассказал об этом на пресс-конференции после матча.

Он отметил, что команда начала матч хорошо.

"Еще до матча я говорил, что мы должны сделать все возможное и выложиться на поле на максимум в этой игре. Мы достаточно хорошо начали матч. В первом тайме мы старались не давать сопернику свободных зон.

Я - тот человек, который стоит у края поля, на ближайшем расстоянии к игре. Я видел, как они отдавали передачи, как двигались и с какой скоростью передвигался мяч. Я мог представить, что переживали мои футболисты на поле, сколько сил они тратили, чтобы закрывать пространства и встречать игроков соперника", - сказал он.

Напомним, что матч "Сабах" - "Барселона" завершился победой испанской команды со счетом 4:1.