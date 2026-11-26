В целях обеспечения общественного порядка и безопасности во время матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между "Сабахом" и "Барселоной" в Баку сотрудники полиции и военнослужащие Внутренних войск МВД несли службу в усиленном режиме.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ведомства.

На территории стадиона и прилегающих участках были приняты меры безопасности, обеспечено комфортное и безопасное передвижение болельщиков, включая организацию входа и выхода на арену.

"Наряду с этим, в целях обеспечения бесперебойного движения транспорта, предотвращения возможных заторов и обеспечения безопасности дорожного движения на соответствующих направлениях были привлечены к службе дополнительные полицейские наряды", - говорится в сообщении.