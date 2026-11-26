Крупнейшая в мире платформа по управлению паролями 1Password подверглась взлому.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, злоумышленники получили доступ к некоторым внутренним системам платформы и извлекли часть информации об учетных записях пользователей.

Хакерам, в частности, стали известны имена пользователей, адреса электронной почты, даты создания учетных записей и метки времени выхода из системы, а также неконфиденциальные внутренние метаданные об учетных записях.

В 1Password заявили, что само хранилище паролей взломано не было. В компании добавили, что клиенты должны быть осведомлены о попытках фишинга, включая "неожиданные электронные письма, текстовые сообщения или звонки, в которых упоминается 1Password". Там также напомнили, что 1Password никогда не связывается с клиентами, чтобы запросить пароль или секретный ключ.

Руководство платформы начало расследование после того, как злоумышленники получили доступ к корпоративному аккаунту GitHub одного из сотрудников. Хакеры использовали аккаунт, чтобы получить доступ к исходному коду и распространить вредоносный код на бэкенд-сервисы, что позволило им получить данные пользователей.