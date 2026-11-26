В Лиге чемпионов УЕФА подведены итоги 5-го тура общего этапа.

Как сообщает Report, во второй игровой день было проведено девять матчей.

Турецкий "Фенербахче" на выезде одержал победу над украинским "Шахтером" из Донецка, мюнхенская "Бавария" потерпела первое поражение в текущем розыгрыше турнира.

Лига чемпионов УЕФА

Общий этап

V тур

"Сабах" (Азербайджан) - "Барселона" (Испания) 1:4

"Славия" (Чехия) - "Вильярреал" (Испания) 0:1

"Атлетико" (Испания) - "Викинг" (Норвегия) 2:0

"Брюгге" (Бельгия) - "Ливерпуль" (Англия) 0:3

"Интер" (Италия) - "Штутгарт" (Германия) 2:0

"Лилль" (Франция) - "Бавария" (Германия) 2:1

ПСЖ (Франция) - "Рома" (Италия) 2:2

"Шахтер" (Украина) - "Фенербахче" (Турция) 0:1

"Спортинг" (Португалия) - "Манчестер Юнайтед" 2:2.