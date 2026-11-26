Лига чемпионов УЕФА: "Бавария" потерпела первое поражение, "Фенербахче" одержал выездную победу
- 26 ноября, 2026
- 02:04
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В Лиге чемпионов УЕФА подведены итоги 5-го тура общего этапа.
Как сообщает Report, во второй игровой день было проведено девять матчей.
Турецкий "Фенербахче" на выезде одержал победу над украинским "Шахтером" из Донецка, мюнхенская "Бавария" потерпела первое поражение в текущем розыгрыше турнира.
Лига чемпионов УЕФА
Общий этап
V тур
"Сабах" (Азербайджан) - "Барселона" (Испания) 1:4
"Славия" (Чехия) - "Вильярреал" (Испания) 0:1
"Атлетико" (Испания) - "Викинг" (Норвегия) 2:0
"Брюгге" (Бельгия) - "Ливерпуль" (Англия) 0:3
"Интер" (Италия) - "Штутгарт" (Германия) 2:0
"Лилль" (Франция) - "Бавария" (Германия) 2:1
ПСЖ (Франция) - "Рома" (Италия) 2:2
"Шахтер" (Украина) - "Фенербахче" (Турция) 0:1
"Спортинг" (Португалия) - "Манчестер Юнайтед" 2:2.