Объемы переработки нефти в России упали до самого низкого уровня за более чем 20 лет.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование компании Rystad Energy.

Согласно информации, на понедельник, 23 ноября, объемы переработки нефти в РФ составляли от 2,6 до 2,7 млн баррелей в сутки, что примерно вдвое меньше показателей 30 октября. В результате объемы переработки нефти опустились ниже многолетних минимумов, зафиксированных во время предыдущих волн украинских атак в начале этого года.

В агентстве подсчитали, что с конца октября Украина нанесла удары по крайней мере по 18 нефтеперерабатывающим заводам на территории РФ. Однако не вся номинальная мощность пострадавших заводов может быть затронута, поскольку некоторые из них продолжали работать на сниженных мощностях после предыдущих ударов.

Кроме того, снижение объемов переработки нефти уже заметно на российских АЗС. Издание отмечает, что средненедельные розничные цены на бензин в России выросли на 0,5% в период с 17 по 23 ноября. Это самый значительный недельный рост с начала сентября.

Власти РФ уже ввели ограничения на экспорт авиационного топлива и бензина, а также начали закупать гораздо больше топлива у других стран. Отдельно были предприняты меры по перенаправлению поставок в регионы, где в них наиболее остро нуждаются.

Атаки на нефтеперерабатывающие заводы также вынудили Москву перенаправить нефть, которую она не может переработать, в экспортный поток, что привело к росту продаж нефти за рубеж и способствовало образованию избытка предложения.