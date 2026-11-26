Высокопоставленные представители администрации президента США Дональда Трампа обсуждали возможность применения закона времен холодной войны, чтобы оказать давление на компанию Nvidia и добиться возвращения Дженсена Хуанга на пост генерального директора.

Как сообщает Report, об этом говорится в материале газеты The Washington Post.

По данным издания, соответствующая идея обсуждалась в выходные дни на фоне совещаний представителей администрации по поводу ситуации вокруг компании, занимающейся разработкой технологий искусственного интеллекта.

Руководство Пентагона, указали три собеседника WP, знакомые с ходом обсуждений, рассматривало возможность задействовать Закон об оборонном производстве (Defense Production Act), который предоставляет президенту США широкие полномочия для вмешательства в экономику в интересах национальной безопасности.

Идея использования этого закона для восстановления Хуанга в должности генерального директора Nvidia ранее пользовалась популярностью среди некоторых представителей Кремниевой долины.

Обсуждение этой возможности проходило с участием высокопоставленных представителей администрации, в том числе руководства Пентагона.

Напомним, что Хуанг покинул посты генерального директора и президента Nvidia 12 ноября, в частности, на фоне раскрытия информации о его отношениях с женщиной, подозреваемой в шпионаже в пользу Китая. МИД КНР назвал эти обвинения клеветой.

Совет директоров Nvidia 23 ноября единогласно принял решение о восстановлении Хуанга в должности. По данным компании, американские власти заверили, что его возвращение не представляет угрозы национальной безопасности.