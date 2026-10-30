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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    Bakı-Xırdalan xətti ilə qatarların normal hərəkəti bərpa edilib - Yenilənib

    İnfrastruktur
    • 30 oktyabr, 2026
    • 20:59
    Bakı-Xırdalan xətti ilə qatarların normal hərəkəti bərpa edilib - Yenilənib

    Bakı-Xırdalan xətti ilə qatarların normal hərəkəti bərpa edilib.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-dən bildirilib.

    Bu gün saat 19:00-da Dərnəgül dayanacağında elektrik xəttində gərginlik olmadığı üçün qatarlardan birinin hərəkətində gecikmə qeydə alınıb.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-dən bildirilib.

    Məlumata əsasən, sərnişinlərin mənzil başına təhlükəsiz çatdırılması məqsədilə tədbirlər görülür.

    Qatar Gecikməsi Azərbaycan Dəmir Yolları QSC (ADY)
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