Назван продукт, который поможет добрать дневную норму магния
- 26 ноября, 2026
- 05:07
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Тыквенные семечки превосходят орехи по содержанию белка, цинка и железа.
Как передает Report, об этом пишет Health.
Согласно материалу издания, тыквенные семечки содержат все девять незаменимых аминокислот. Цинк поддерживает иммунитет, а железо необходимо для образования красных кровяных клеток и транспортировки кислорода.
При этом минералы из растительных продуктов усваиваются хуже. Улучшить усвоение железа помогает сочетание семечек с продуктами, богатыми витамином С, а замачивание перед обжариванием может способствовать усвоению цинка.
Пекан, в свою очередь, содержит больше клетчатки, чем тыквенные семечки: около 10% суточной нормы против 6% в порции весом 28 г. Клетчатка способствует нормальной работе кишечника и помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови.
Оба продукта полезны и могут дополнять друг друга в рационе. Их можно добавлять в салаты, супы, каши и домашние смеси для перекуса.