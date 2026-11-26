Тыквенные семечки превосходят орехи по содержанию белка, цинка и железа.

Как передает Report, об этом пишет Health.

Согласно материалу издания, тыквенные семечки содержат все девять незаменимых аминокислот. Цинк поддерживает иммунитет, а железо необходимо для образования красных кровяных клеток и транспортировки кислорода.

При этом минералы из растительных продуктов усваиваются хуже. Улучшить усвоение железа помогает сочетание семечек с продуктами, богатыми витамином С, а замачивание перед обжариванием может способствовать усвоению цинка.

Пекан, в свою очередь, содержит больше клетчатки, чем тыквенные семечки: около 10% суточной нормы против 6% в порции весом 28 г. Клетчатка способствует нормальной работе кишечника и помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Оба продукта полезны и могут дополнять друг друга в рационе. Их можно добавлять в салаты, супы, каши и домашние смеси для перекуса.