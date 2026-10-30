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    Министры иностранных дел G20 отказались от совместного фото из-за России

    Другие страны
    • 30 октября, 2026
    • 20:01
    Министры иностранных дел G20 отказались от совместного фото из-за России

    Министры иностранных дел стран Группы двадцати (G20) начали встречу в Атланте без традиционного совместного фотографирования после возражений со стороны европейских дипломатов, выступивших против совместного фотографирования с представителем России.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

    Совместное фото не предусматривалось в опубликованной Госдепартаментом США программе встречи. Министры, включая главу МИД России Сергея Лаврова, сразу приступили к первому заседанию.

    "Ни при каких обстоятельствах не будет совместной фотографии европейских партнеров и господина Лаврова, потому что... о нормальных отношениях с Россией речи не идет", - заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.

    Ранее европейские чиновники допускали проведение двух отдельных фотосессий: с участием Лаврова и без него.

    Саммит G20 Российско-украинский конфликт Йоханн Вадефуль Сергей Лавров
    G20 ölkələrinin XİN rəhbərləri Rusiyaya görə birgə foto çəkdirməkdən imtina ediblər
    G20 foreign ministers skip group photo due to Russia's presence
    44 filmi
    44 filmi

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