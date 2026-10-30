Министры иностранных дел G20 отказались от совместного фото из-за России
- 30 октября, 2026
- 20:01
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Министры иностранных дел стран Группы двадцати (G20) начали встречу в Атланте без традиционного совместного фотографирования после возражений со стороны европейских дипломатов, выступивших против совместного фотографирования с представителем России.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters.
Совместное фото не предусматривалось в опубликованной Госдепартаментом США программе встречи. Министры, включая главу МИД России Сергея Лаврова, сразу приступили к первому заседанию.
"Ни при каких обстоятельствах не будет совместной фотографии европейских партнеров и господина Лаврова, потому что... о нормальных отношениях с Россией речи не идет", - заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.
Ранее европейские чиновники допускали проведение двух отдельных фотосессий: с участием Лаврова и без него.