Министры иностранных дел G20 отказались от совместного фото из-за России

Министры иностранных дел стран Группы двадцати (G20) начали встречу в Атланте без традиционного совместного фотографирования после возражений со стороны европейских дипломатов, выступивших против совместного фотографирования с представителем России.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Совместное фото не предусматривалось в опубликованной Госдепартаментом США программе встречи. Министры, включая главу МИД России Сергея Лаврова, сразу приступили к первому заседанию.

"Ни при каких обстоятельствах не будет совместной фотографии европейских партнеров и господина Лаврова, потому что... о нормальных отношениях с Россией речи не идет", - заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.

Ранее европейские чиновники допускали проведение двух отдельных фотосессий: с участием Лаврова и без него.