Европейский союз признал итоговый компромисс 31-й конференции ООН по климату (COP31) недостаточно амбициозным и отказался его поддержать из-за отсутствия четких обязательств по переходу от ископаемых источников энергии к экологически чистым альтернативам.

Как сообщает европейское бюро Report, представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен отметила, что Евросоюз не мог одобрить итоговый документ, который не предусматривал упоминания отказа от ископаемого топлива и, таким образом, не отвечал масштабу климатических вызовов.

"Консенсус не должен сводиться к наименьшему общему знаменателю", - подчеркнула она.

По ее словам, Евросоюз до последнего момента принимал активное участие в переговорном процессе и стремился к более амбициозным формулировкам, однако, убедившись в невозможности значительных изменений текста, принял решение не одобрять документ.

Итконен также опровергла заявления о том, что позиция ЕС в области климатического финансирования стала причиной провала переговоров. Она указала, что Евросоюз вел конструктивный диалог по этому вопросу.

Вместе с тем позиция ЕС по климатическому финансированию вызвала критику со стороны ряда развивающихся стран и представителей климатических организаций. Они указывали на недостаточную готовность развитых государств брать на себя дополнительные финансовые обязательства в пользу государств, наиболее подверженных последствиям изменения климата.

В частности, представители развивающихся государств добивались конкретизации обязательства по утроению финансирования мер адаптации к 2035 году, включая определение базового уровня финансирования и графика увеличения средств. Некоторые участники переговоров также выражали недовольство тем, что ЕС заранее исключил возможность принятия новых финансовых обязательств.

Представители малых островных государств напоминали, что развитые страны несут особую ответственность за финансирование климатических мер, так как именно они исторически внесли наибольший "вклад" в глобальные выбросы парниковых газов.

Несмотря на расхождения по ключевому итоговому политическому документу, в рамках COP31 удалось выработать договоренности по ряду направлений климатической повестки. В частности, стороны договорились о создании рабочей группы для разработки показателей глобальной цели по адаптации к изменению климата, а также о продолжении работы над механизмом справедливого перехода. Кроме того, была принята декларация о прозрачности климатической отчетности в рамках Парижского соглашения.

Среди других результатов конференции - поддержка международного обязательства по увеличению доли электричества в конечном энергопотреблении до 35% к 2035 году, а также инициатив по сокращению выбросов метана и других парниковых газов.

В совместном заявлении ЕС и его государств-членов по COP31 подчеркивается, что итоговый проект не отвечал требованиям Парижского соглашения и не отражал срочность мер, необходимых для удержания глобального потепления как можно ближе к пределу в 1,5 градуса Цельсия.

При этом Евросоюз не намерен отказываться от многостороннего климатического процесса. Итконен подтвердила готовность Брюсселя продолжать работу с будущим председательством COP32 в Эфиопии, одновременно допустив необходимость реформирования переговорного механизма ООН, который, по ее словам, практически не менялся на протяжении многих лет.

"Мы твердо поддерживаем многосторонний формат. У нас не так много площадок в мире, где почти 200 стран собираются для обсуждения общей проблемы", - сказала она.

ЕС также напомнил, что в 2025 году стал крупнейшим в мире поставщиком государственного климатического финансирования, выделив 32,3 млрд евро государственных средств и мобилизовав дополнительно 9,3 млрд евро частного финансирования.