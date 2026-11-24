Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов встретился с председателем Государственного агентства по вопросам религии Грузии Зазой Вашакмадзе.

Об этом Report сообщили в Госкомитете.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о вкладе существующих между Азербайджаном и Грузией отношений дружбы и добрососедства в развитие сотрудничества в религиозной сфере, а также о перспективах расширения связей между соответствующими государственными органами двух стран.

На встрече была отмечена необходимость дальнейшего развития связей между Азербайджаном и Грузией в религиозной сфере, обсуждены перспективы интенсификации взаимных визитов и эффективного использования имеющихся возможностей.