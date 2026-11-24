Правительство Азербайджана направило запрос во Всемирный банк (ВБ) на получение финансирования для строительства очередного участка транспортного коридора M3 - отрезка Билясувар-Астара длиной порядка 140 км, предварительная стоимость которого оценивается приблизительно в 300 млн долларов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на доклад ВБ.

Согласно материалам ВБ, обращение за финансированием продолжения данного маршрута свидетельствует о том, что транспортная связность и региональная доступность остаются приоритетными направлениями в программе развития Азербайджана. Предполагается, что предстоящая операция ВБ будет нацелена на содействие реабилитации оставшейся части коридора M3 с параллельным продвижением реформ в отрасли, основанных на рекомендациях и практическом опыте уже реализованного проекта.

Завершенный проект регионального сообщения и развития (Regional Connectivity and Development Project) включал участок автодороги M3 Сальян-Билясувар (Еникенд-Билясувар) протяженностью 70,96 км. Он был одобрен 20 мая 2021 года и закрыт в установленные сроки - 31 марта 2026 года.

Совокупный объем финансирования данного проекта достигал 95,88 млн долларов (фактически использовано 95,21 млн долларов), из которых кредит Всемирного банка составлял 65 млн долларов (использовано 64,69 млн долларов), а доля участия правительства Азербайджана - 30,88 млн долларов (использовано 30,52 млн долларов). В ходе работ на отрезке Сальян-Билясувар проведена реконструкция 12 мостов (в том числе пяти дополнительных, профинансированных благодаря сэкономленным средствам и реструктуризации в ноябре 2025 года). Мероприятия по повышению устойчивости к климатическим изменениям охватили 57,4 км дороги, а эксплуатационные затраты средних грузовых автомобилей сократились на 16,73% при плановом показателе в 11%.

Экономическая внутренняя норма доходности (EIRR) по результатам проекта составила 17,8% по сравнению с 15,1% на стадии оценки, а чистая приведенная стоимость (NPV) при дисконтной ставке 6% достигла 75,26 млн долларов США.Совершенствование транспортной и цифровой инфраструктуры согласуется со Стратегией социально-экономического развития Азербайджана на 2022–2026 годы, а также с Рамочной программой партнерства Группы Всемирного банка на 2025–2029 финансовые годы.