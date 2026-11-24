В Вильнюсе (Литва) возле мусорного контейнера обнаружили картину литовского художника Римтаса Калпокаса "Коронация Миндаугаса", местонахождение которой оставалось неизвестным с 1939 года.

Как передает Report, об этом сообщил гендиректор Литовского национального художественного музея Арунас Гелунас в соцсетях.

"Картину оставили у мусорного контейнера на улице Бирутес в Вильнюсе, однако двое неравнодушных граждан забрали ее и доставили в реставрационный центр Пранаса Гудинаса", - отметил он.

Калпокас создал картину в 1939 году специально для литовского павильона Всемирной выставки в Нью-Йорке. Произведение входило в экспозицию, посвященную ключевым событиям истории страны. На полотне изображена коронация первого короля Литвы Миндаугаса в 1253 году. После завершения выставки следы картины затерялись. На протяжении нескольких десятилетий ее местонахождение оставалось неизвестным.