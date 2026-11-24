Совет прессы Азербайджана призвал медиаресурсы и журналистов уважать право людей на неприкосновенность частной жизни.

Как сообщает Report, в заявлении совета отмечается, что в последние дни некоторые редакции и журналисты отступали от принципов профессиональной этики при освещении общественно значимых событий.

По оценке совета, публикация непроверенных сообщений без ссылок на официальные источники, поспешное и поверхностное изложение событий ставят под сомнение профессионализм журналистов и их ответственное отношение к работе. Такая практика подрывает доверие общества к информации и наносит ущерб репутации журналистики.

"Стремление медиа оперативно информировать общество заслуживает одобрения, однако оперативность не должна достигаться в ущерб точности фактов, проверки сведений, объективного освещения сути событий и соблюдения профессиональной этики", - говорится в заявлении.

Особую обеспокоенность совета вызвали нарушения неприкосновенности частной жизни. В заявлении подчеркивается, что публикация сведений о жизни непубличных людей, их фотографий и видеозаписей без учета их прав и интересов несовместима с профессиональной этикой. Уважение к частной жизни и человеческому достоинству, а также защиту персональных данных совет назвал основными этическими требованиями к журналистам.