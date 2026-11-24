В Баку и на Абшеронском полуострове с полудня 25 ноября местами ожидаются кратковременные осадки.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в отдельных частях полуострова возможно кратковременное усиление осадков.

В регионах Азербайджана 25 ноября местами ожидаются кратковременные дожди, а в горных районах - снег. В отдельных местах осадки примут интенсивный характер, не исключаются грозы.

В связи с осадками ожидается повышение уровня воды в реках, в некоторых горных реках возможны кратковременные сели.

На фоне ухудшения погодных условий температура воздуха в стране опустится на 3-5 градусов по сравнению с предыдущими днями.