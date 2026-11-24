В Азербайджане температура воздуха понизится на 3-5° - Предупреждение
Экология
- 24 ноября, 2026
- 16:45
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В Баку и на Абшеронском полуострове с полудня 25 ноября местами ожидаются кратковременные осадки.
Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в отдельных частях полуострова возможно кратковременное усиление осадков.
В регионах Азербайджана 25 ноября местами ожидаются кратковременные дожди, а в горных районах - снег. В отдельных местах осадки примут интенсивный характер, не исключаются грозы.
В связи с осадками ожидается повышение уровня воды в реках, в некоторых горных реках возможны кратковременные сели.
На фоне ухудшения погодных условий температура воздуха в стране опустится на 3-5 градусов по сравнению с предыдущими днями.
Sabahdan havanın temperaturu 5 dərəcə enəcək, külək güclənəcək - Xəbərdarlıq - Yenilənib
Temperatures in Azerbaijan to fall by 3–5°C
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