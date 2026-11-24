Azərbaycan Biləsuvar-Astara yolunun maliyyələşdirilməsi üçün Dünya Bankına müraciət edib
- 24 noyabr, 2026
- 17:02
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Azərbaycan hökuməti M3 nəqliyyat dəhlizinin növbəti hissəsinin – ilkin dəyəri təxminən 300 milyon dollar qiymətləndirilən, təxminən 140 km uzunluğundakı Biləsuvar-Astara sahəsinin tikintisi üçün maliyyə vəsaitinin alınması məqsədilə Dünya Bankına müraciət edib.
Bu barədə "Report" Dünya Bankının hesabatına istinadən xəbər verir.
Dünya Bankının materiallarına əsasən, bu marşrutun davamının maliyyələşdirilməsi üçün müraciət edilməsi nəqliyyat əlaqəliliyinin və regional əlçatanlığın Azərbaycanın inkişaf proqramında prioritet istiqamətlər olaraq qaldığını göstərir. Ehtimal olunur ki, Dünya Bankının qarşıdakı əməliyyatı artıq həyata keçirilmiş layihənin tövsiyələrinə və praktiki təcrübəsinə əsaslanaraq sahədə islahatların paralel şəkildə irəlilədilməsi ilə yanaşı M3 dəhlizinin qalan hissəsinin bərpasına kömək göstərməyə yönələcək.
Tamamlanmış Regional Əlaqəlilik və İnkişaf Layihəsi ("Regional Connectivity and Development Project") M3 avtomobil yolunun 70,96 km uzunluğundakı Salyan-Biləsuvar (Yenikənd-Biləsuvar) hissəsini əhatə edirdi. O, 2021-ci il mayın 20-də təsdiqlənmiş və müəyyən edilmiş müddətdə – 2026-cı il martın 31-də bağlanıb.
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