"Borussiya" Seru Qirassi ilə müqavilənin müddətini uzatmaq istəyir
Futbol
- 24 noyabr, 2026
- 17:02
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Almaniyanın "Borussiya" (Dortmund) klubu futbolçusu Seru Qirassi ilə müqavilənin müddətini uzatmaq istəyir.
"Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir ki, 30 yaşlı hücumçunun yeni sözləşməsinin 2030-cu ilin yayınadək qüvvədə olacağı gözlənilir.
Qvineya millisinin üzvü karyerasını Dortmund təmsilçisində davam etdirməyə müsbət yanaşır. Hazırda tərəflər arasında danışıqlar aparılır.
Qeyd edək ki, S.Qirassi 2024-cü ilin yayından "Borussiya"da çıxış edir. Onun Bundesliqa təmsilçisi ilə hazırkı müqaviləsinin müddəti 2028-ci ilin yayına qədərdir.
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