Китай выделил новые средства на гуманитарное разминирование в Азербайджане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA).

В связи с этим в городе Агдам состоялась церемония предоставления финансовой поддержки.

Перед церемонией посол Китая в Азербайджане Лу Мэй в рамках своего визита в Агдам посетила село Намирли. Посол ознакомилась с операциями по гуманитарному разминированию, проводимыми ANAMA, а также с материально-техническими возможностями Агдамской мобильной базы структуры.

Председатель правления ANAMA Вугар Сулейманов предоставил послу подробную информацию о масштабах минной проблемы, работах на территориях, применяемых современных технологиях и текущем состоянии работ по разминированию. Были даны ответы на вопросы посла, касающиеся разминирования. Она проявила большой интерес к принимаемым в этом направлении мерам и достигнутым результатам.

Посол Лу Мэй заявила, что китайская сторона на протяжении длительного времени выступает за развитие международной помощи и сотрудничества в сфере гуманитарного разминирования. В апреле прошлого года с участием глав государств двух стран между Китаем и Азербайджаном был подписан "Меморандум о взаимопонимании по укреплению сотрудничества в области гуманитарного разминирования". Этот документ определил направления сотрудничества между двумя странами в сфере разминирования. Посол выразила заинтересованность китайской стороны в дальнейшем развитии сотрудничества в этом направлении.

Затем состоялась церемония вручения документа о предоставлении Китайской Народной Республикой финансовой поддержки деятельности по гуманитарному разминированию в Азербайджане. В церемонии приняли участие посол Китая в Азербайджане Лу Мэй, председатель правления ANAMA Вугар Сулейманов.

Вугар Сулейманов подчеркнул, что, учитывая масштабы минной проблемы, с которой столкнулся Азербайджан, поддержка, оказываемая международными партнерами в этом направлении, имеет особое значение и что эта инициатива является показателем гуманитарной солидарности. Он выразил благодарность китайской стороне за ее вклад в деятельность по гуманитарному разминированию и за постоянную поддержку Азербайджана.

Отметим, что на первом этапе китайской стороной были переданы в дар два рентгеновских аппарата. Эти аппараты используются в ходе операций по разминированию домов.

Отметим, что это третья помощь КНР на разминирование в Азербайджане и ее размер составляет 1 млн юаней.