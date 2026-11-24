Главы МИД Азербайджана и Грузии Джейхун Байрамов и Мака Бочоришвили проводят переговоры в Баку.

Как передает Report, об этом сообщили в МИД Азербайджана.

Переговоры стартовали в формате один на один.

Напомним, Мака Бочоришвили прибыла в Азербайджан с визитом сегодня.