"КазМунайГаз" и итальянская Eni завершили строительство новой газовой электростанции мощностью 120 МВт в Жанаозене (Казахстан).

Как передает Report со ссылкой на казахстанские медиа, об этом сообщили в КМГ.

Это часть проекта гибридной электростанции общей мощностью 247 МВт, она будет генерировать три вида энергии: 50 МВт солнечной, 120 МВт газовой и 77 МВт ветровой.

"Новый объект позволит наладить стабильное энергообеспечение дочерних компаний КМГ в регионе, в том числе АО "Озенмунайгаз" и ТОО "КазГПЗ", - сказано в сообщении.

Солнечную электростанцию построили в сентябре 2025 года. Ветровую продолжают строить и планируют запустить уже в 2027 году. Когда все три электроподстанции заработают, на ней будут работать 77 человек.