Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана (ИКГФ) предоставил еще 90 полностью отремонтированных квартир в рамках механизма аренды с обязательством последующего выкупа.

Как сообщает Report со ссылкой на Фонд, это 31 квартира в жилом комплексе на улице Джафара Хандана в Бинагадинском районе Баку, 31 квартира на проспекте Сюлх в Сумгайыте и 28 квартир на улице Мухаммеда Асадова в поселке Сарай Абшеронского района.

Гражданам представлены 1-, 2- и 3-комнатные квартиры, аренда которых начинается от 445 манатов в месяц.

Новые квартиры станут доступны для выбора с 15:00 1 декабря. Граждане могут ознакомиться со перечнем доступного жилья по ссылке.

Прием заявлений и выбор квартир будет осуществляться через портал Mygov. Заявители смогут подтвердить свои обращения с помощью SİMA İmza.