В Баку расследуют незаконное вмешательство в облик памятника архитектуры
- 24 ноября, 2026
- 17:25
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В Сабаильском районе Баку на первом этаже здания, имеющего статус памятника архитектуры местного значения, по адресу: улица Узеира Гаджибейли, 9, демонтировали входную дверь, заменив ее на стеклянную.
Об этом Report сообщили в Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия.
Отмечается, что работы были выполнены незаконно. В настоящее время по данному факту ведется расследование и принимаются предусмотренные законом меры.
"Продолжается работа по возмещению ущерба, нанесенного памятнику, и восстановлению его первоначального облика", - отметили в ведомстве.
Госслужба также призвала граждан, в том числе владельцев и пользователей историко-культурных памятников, бережно относиться к культурному наследию и соблюдать требования законодательства по его охране.