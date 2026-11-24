В Сабаильском районе Баку на первом этаже здания, имеющего статус памятника архитектуры местного значения, по адресу: улица Узеира Гаджибейли, 9, демонтировали входную дверь, заменив ее на стеклянную.

Об этом Report сообщили в Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия.

Отмечается, что работы были выполнены незаконно. В настоящее время по данному факту ведется расследование и принимаются предусмотренные законом меры.

"Продолжается работа по возмещению ущерба, нанесенного памятнику, и восстановлению его первоначального облика", - отметили в ведомстве.

Госслужба также призвала граждан, в том числе владельцев и пользователей историко-культурных памятников, бережно относиться к культурному наследию и соблюдать требования законодательства по его охране.