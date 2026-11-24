В Азербайджане на факторинг приходится менее 1% ВВП, тогда как в Европе этот показатель составляет в среднем 12-13%.

Как сообщает Report, такие данные на панельной дискуссии X Международного банковского форума в Баку привел Теймур Гейбатов, менеджер проектов Международной финансовой корпорации (IFC).

"У факторинга в Азербайджане очень большой потенциал. В сфере финансирования под обеспечение активами мы сейчас работаем в Азербайджане, Грузии и Украине", - сказал Гейбатов.

По его словам, приоритетом для IFC остается работа над законодательством. В Азербайджане корпорация тесно сотрудничает по этим вопросам с Центральным банком. Кроме того, IFC помогает финансовым организациям, в том числе банкам, шире предлагать такие продукты на рынках Азербайджана и других стран.