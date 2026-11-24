24 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра, министра иностранных дел Грузии Маку Бочоришвили.

Как сообщает Report, гостья передала президенту Ильхаму Алиеву приветствия президента Грузии Михеила Кавелашвили и премьер-министра Ираклия Кобахидзе.

Глава государства поблагодарил за приветствия, попросил передать и его приветствия президенту и премьер-министру Грузии.

На встрече с удовлетворением был отмечен государственный визит президента Азербайджана в Грузию в апреле 2026 года, подчеркнуто, что в рамках визита достигнуты хорошие результаты.

Было отмечено, что между нашими народами существуют вечные узы дружбы и братства, в этой связи констатировано, что сегодня отношения стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией развиваются.

Была затронута важность регулярных взаимных визитов на высоком уровне для обсуждения вопросов двусторонней повестки и расширения отношений, упомянуто недавнее заседание межправительственной комиссии.

Гостья заявила, что Грузия приветствует достижения в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и продвижении мирной повестки.

Была отмечена важность стабильности, существующей в регионе Южного Кавказа, в том числе в Азербайджане и Грузии, подчеркнута роль этого в развитии наших стран.

С удовлетворением отмечено увеличение пропускной способности железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, затронуто значение этого транспортного коридора, а также различных проектов по развитию связности, реализуемых Азербайджаном и Грузией.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул важность неизменно инклюзивного подхода к решению региональных вопросов. В этой связи было констатировано, что проект Среднего коридора, реализуемый в регионе совместными усилиями Азербайджана и Грузии, уже функционирует, объемы перевозок по этому маршруту регулярно растут.

Было отмечено значение недавно подписанного "Соглашения о стратегическом партнерстве между правительствами Азербайджанской Республики, Республики Болгария, Грузии и Турецкой Республики в сфере чистой энергии", а также планируемого проекта прокладки линии электропередачи между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией по дну Черного моря.

В ходе беседы было напомнено, что Азербайджан принят в качестве полноправного члена в формат Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, подчеркнута важность расширения связей Грузии со странами Центральной Азии с точки зрения развития регионального сотрудничества.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.