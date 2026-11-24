Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра Грузии
- 24 ноября, 2026
- 17:41
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24 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра, министра иностранных дел Грузии Маку Бочоришвили.
Как сообщает Report, гостья передала президенту Ильхаму Алиеву приветствия президента Грузии Михеила Кавелашвили и премьер-министра Ираклия Кобахидзе.
Глава государства поблагодарил за приветствия, попросил передать и его приветствия президенту и премьер-министру Грузии.
На встрече с удовлетворением был отмечен государственный визит президента Азербайджана в Грузию в апреле 2026 года, подчеркнуто, что в рамках визита достигнуты хорошие результаты.
Было отмечено, что между нашими народами существуют вечные узы дружбы и братства, в этой связи констатировано, что сегодня отношения стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией развиваются.
Была затронута важность регулярных взаимных визитов на высоком уровне для обсуждения вопросов двусторонней повестки и расширения отношений, упомянуто недавнее заседание межправительственной комиссии.
Гостья заявила, что Грузия приветствует достижения в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и продвижении мирной повестки.
Была отмечена важность стабильности, существующей в регионе Южного Кавказа, в том числе в Азербайджане и Грузии, подчеркнута роль этого в развитии наших стран.
С удовлетворением отмечено увеличение пропускной способности железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, затронуто значение этого транспортного коридора, а также различных проектов по развитию связности, реализуемых Азербайджаном и Грузией.
Президент Ильхам Алиев подчеркнул важность неизменно инклюзивного подхода к решению региональных вопросов. В этой связи было констатировано, что проект Среднего коридора, реализуемый в регионе совместными усилиями Азербайджана и Грузии, уже функционирует, объемы перевозок по этому маршруту регулярно растут.
Было отмечено значение недавно подписанного "Соглашения о стратегическом партнерстве между правительствами Азербайджанской Республики, Республики Болгария, Грузии и Турецкой Республики в сфере чистой энергии", а также планируемого проекта прокладки линии электропередачи между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией по дну Черного моря.
В ходе беседы было напомнено, что Азербайджан принят в качестве полноправного члена в формат Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, подчеркнута важность расширения связей Грузии со странами Центральной Азии с точки зрения развития регионального сотрудничества.
На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
Prezident İlham Əliyev Gürcüstanın Baş nazirinin müavini, xarici işlər naziri Maka Boçorişvilini qəbul edib. https://t.co/xGGsLcL8tT— İlham Əliyev (@azpresident) November 24, 2026