Дефицит финансирования в сельском хозяйстве Азербайджана превышает $2 млрд.

Как сообщает Report, об этом заявил специалист финансового сектора Международной финансовой корпорации (IFC) Кирилл Мухомедзанов на панельной дискуссии в рамках X Международного банковского форума в Баку.

По его словам, финансирование для аграрного сектора - это ежегодная потребность:

"Поскольку фермерам приходится выращивать урожай каждый год, оборотный капитал необходим ежегодно. А для перехода на более совершенные технологии потребуется еще больше денег. Сельское хозяйство вносит 5-15% ВВП стран. Хотя такие государства, как Украина, Азербайджан, Албания, Грузия и Косово, различаются по цепочкам создания стоимости, модели у них практически одинаковы. Все эти страны испытывают нехватку капитала, поскольку на сельское хозяйство направляется только до 3% банковского финансирования".

По словам специалиста, в мире по-прежнему существует огромный дефицит финансирования для малых и средних предприятий (МСП) в размере $4 трлн: "Это задача не только банков, но и всей инфраструктуры, финтех-компаний и новых подходов. Одна из самых острых проблем - отсутствие залогового обеспечения. Сельское хозяйство не является исключением: здесь глобальный дефицит средств достигает $200 млрд, при том что 35% мирового продовольствия производят именно недофинансированные МСП".