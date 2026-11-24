25 ноября в связи с матчем "Сабах" - "Барселоны" на Бакинском Олимпийском стадионе на улице Национальной солидарности будут введены ограничения на движение транспорта.

Об этом Report сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Согласно информации, в связи с ограничениями будет временно изменена схема движения 18 маршрутов (№ 24, 107, 118A, 118B, 131, 139, 148, 162, 163, 166, 173A, 173B, 197, 198, 204, 216, 217 и M8).

Движение маршрутов в направлении Сабунчинской транспортной развязки будет организовано по улице Национальной солидарности (боковая дорога), проспектам Зии Буниятова и Гейдара Алиева. В направлении транспортно-пересадочного узла "Кёроглу" автобусы будут двигаться по проспекту Гейдара Алиева.