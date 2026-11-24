В Кяльбаджарском районе 267 переселенцев охвачены мерами по обеспечению занятости.

Об этом сообщили Report в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Отмечается, что 255 из них обеспечены работой на территории района, в том числе для 26 человек созданы малые хозяйства в рамках программы самозанятости.

Еще 12 человек направлены на курсы профессиональной подготовки по специальностям, востребованным на рынке труда.