В Кяльбаджаре 267 переселенцев привлечены к мерам по обеспечению занятости
Социальная защита
- 24 ноября, 2026
- 17:52
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В Кяльбаджарском районе 267 переселенцев охвачены мерами по обеспечению занятости.
Об этом сообщили Report в Министерстве труда и социальной защиты населения.
Отмечается, что 255 из них обеспечены работой на территории района, в том числе для 26 человек созданы малые хозяйства в рамках программы самозанятости.
Еще 12 человек направлены на курсы профессиональной подготовки по специальностям, востребованным на рынке труда.
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