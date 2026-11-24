Kəlbəcərə köçürülmüş sakinlərdən 267 şəxs məşğulluq tədbirlərinə cəlb edilib
Sosial müdafiə
- 24 noyabr, 2026
- 17:33
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Kəlbəcər rayonuna köçürülmüş sakinlərdən artıq 267 şəxs məşğulluq tədbirlərinə cəlb olunub.
Bu barədə "Report"a Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən məlumat verilib.
Qeyd edilib ki, onlardan 255 nəfərin rayon ərazisində məşğulluğu təmin edilib, o cümlədən, 26 nəfəri üçün özünüməşğulluq proqramı çərçivəsində kiçik təsərrüfatlar yaradılıb.
Həmçinin 12 nəfər əmək bazarının tələblərinə uyğun peşələr üzrə hazırlıq kurslarına cəlb edilib.
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