Британский суд приговорил 21-летнего Ариона Куртаджа, взломавшего разработчика игр Rockstar Games и похитившего материалы о компьютерной игре GTA VI, к 7 годам тюремного заключения.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sky News.

Куртадж признался в серии громких кибератак на крупные компании в 2021-2022 годах, когда был подростком. Помимо Rockstar Games, среди его целей были BT/EE, Revolut и Uber. Хакер входил в группировку Lapsus$.

Он похитил 90 видеороликов с игровым процессом GTA VI и коды игры и угрожал обнародовать исходный код. Атака на Uber обошлась компании более чем в $2,8 млн, а в результате взлома Revolut пострадали данные тысяч клиентов.