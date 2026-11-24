В Британии взломавшего разработчика GTA VI хакера приговорили к 7 годам тюрьмы
Другие страны
- 24 ноября, 2026
- 17:45
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Британский суд приговорил 21-летнего Ариона Куртаджа, взломавшего разработчика игр Rockstar Games и похитившего материалы о компьютерной игре GTA VI, к 7 годам тюремного заключения.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sky News.
Куртадж признался в серии громких кибератак на крупные компании в 2021-2022 годах, когда был подростком. Помимо Rockstar Games, среди его целей были BT/EE, Revolut и Uber. Хакер входил в группировку Lapsus$.
Он похитил 90 видеороликов с игровым процессом GTA VI и коды игры и угрожал обнародовать исходный код. Атака на Uber обошлась компании более чем в $2,8 млн, а в результате взлома Revolut пострадали данные тысяч клиентов.
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