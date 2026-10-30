Брнабич: Президентские выборы в Сербии должны быть проведены до 27 декабря

В Сербии президентские выборы планируется провести до 27 декабря.

Как сообщает балканское бюро Report, об этом заявила временно исполняющая обязанности президента Сербии Ана Брнабич на пресс-конференции в Администрации президента.

Она напомнила, что по закону до 27 ноября необходимо назначить дату выборов президента.

Брнабич отметила, что в случае скорейшего формирования государственных институтов лицо, временно исполняющее полномочия президента республики, также может смениться.

Она выразила надежду, что до 27 ноября будет сформирован как минимум парламент. Она отметила, что после повторного голосования на определенных избирательных участках по итогам внеочередных парламентских выборов, состоявшихся 25 октября, и объявления окончательных результатов она созовет первое заседание парламента в кратчайшие сроки.

Брнабич обратилась к политическим силам, одержавшим победу на выборах, с призывом проявить ответственность и без промедления приступить к формированию властных структур.

Она также назвала неприемлемыми события, произошедшие в стране после объявления результатов выборов 25 октября, и подчеркнула, что насилие и неуважение к государственным институтам не должны продолжаться.