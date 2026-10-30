İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    Brnabiç: Serbiyada prezident seçkiləri dekabrın 27-dək keçirilməlidir

    Digər ölkələr
    • 30 oktyabr, 2026
    • 20:12
    Brnabiç: Serbiyada prezident seçkiləri dekabrın 27-dək keçirilməlidir

    Serbiyada prezident seçkilərinin dekabrın 27-dək keçirilməsi nəzərdə tutulur.

    "Report"un Balkan bürosu xəbər verir ki, bunu Serbiyada müvəqqəti prezident vəzifəsini icra edən Ana Brnabiç Prezident Administrasiyasında keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Konstitusiyaya əsasən, prezident seçkilərinin elan edilməsi üçün son tarix noyabrın 27-dir.

    A. Brnabiç qeyd edib ki, dövlət institutları qısa müddətdə formalaşdırılarsa, respublika prezidentinin səlahiyyətlərini müvəqqəti icra edən şəxs də dəyişə bilər.

    O, noyabrın 27-dək ən azı parlamentin formalaşacağına ümid etdiyini bildirib. Qeyd edib ki, oktyabrın 25-də keçirilmiş növbədənkənar parlament seçkilərinin müəyyən seçki məntəqələrində təkrar səsverməsi və yekun nəticələrin elan olunmasından sonra parlamentin ilk iclasını mümkün qədər tez çağıracaq.

    Brnabiç seçkilərdə qalib gələn siyasi qüvvələri məsuliyyəti üzərinə götürməyə və hakimiyyət orqanlarını operativ şəkildə formalaşdırmağa çağırıb.

    O, oktyabrın 25-də seçkilərin nəticələri elan olunduqdan sonra ölkədə baş verən hadisələri qəbuledilməz adlandıraraq, zorakılığın və dövlət institutlarına hörmətsizliyin davam etməməli olduğunu vurğulayıb.

    "Seçkilərdə qalib gəlmisiniz, hakimiyyət orqanlarını formalaşdırın. Bu ölkənin vətəndaşlarının zorakılıq tərəfdarları tərəfindən təzyiqlərə məruz qalmasına, dövlət institutlarının alçaldılmasına və tapdalanmasına imkan verməyin", – A. Brnabiç deyib.

    O, həmçinin yeni parlament çoxluğunu vətəndaşların, medianın və siyasi rəqiblərin hüquq və ləyaqətinə hörmət etməyə çağırıb.

    Ana Brnabiç Serbiya
    Брнабич: Президентские выборы в Сербии должны быть проведены до 27 декабря
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    21:06
    Uşakov: Ukrayna üzrə üçtərəfli görüşün tarixləri həftənin sonunadək açıqlana bilər
    Digər ölkələr
    20:59
    Azərbaycan cüdoçusu İslam Rəhimov İtaliyada Avropa çempionu olub
    Fərdi
    20:59
    Bakı-Xırdalan xətti ilə qatarların normal hərəkəti bərpa edilib - Yenilənib
    İnfrastruktur
    20:55
    Azərbaycan Basketbol Liqası: V turda "Ordu" "Naxçıvanı" məğlub edib
    Komanda
    20:49
    "Gem No. 2" tankerindən neft sızması dayandırılıb
    Energetika
    20:28
    Premyer Liqa: "Sabah" səfərdə "Turan Tovuz"a məğlub olub
    Futbol
    20:13
    Avropa Komissiyası Ukraynaya 45 milyard avro kredit ayrılmasını təklif edib
    Digər ölkələr
    20:12
    G20 ölkələrinin XİN rəhbərləri Rusiyaya görə birgə foto çəkdirməkdən imtina ediblər
    Digər ölkələr
    20:12
    Brnabiç: Serbiyada prezident seçkiləri dekabrın 27-dək keçirilməlidir
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti