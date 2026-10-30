Ильхам Алиев посмотрел финальный матч FIFA U-15 World Cup and Festival, принял участие в церемонии награждения
Внутренняя политика
- 30 октября, 2026
- 20:05
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30 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев в Baku Crystal Hall посмотрел финальный матч FIFA U-15 World Cup and Festival.
Как сообщает Report, в финальной встрече сошлись команды Чехии и Испании. Сборная Испании, одержав победу над соперником со счетом 3:0, стала победителем первого чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15.
Глава государства принял участие в церемонии награждения победителей.
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