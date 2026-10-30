İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    Prezident İlham Əliyev "FIFA U-15 World Cup and Festival"ın final matçını izləyib, mükafatlandırma mərasimində iştirak edib

    Daxili siyasət
    • 30 oktyabr, 2026
    • 19:47
    Prezident İlham Əliyev FIFA U-15 World Cup and Festivalın final matçını izləyib, mükafatlandırma mərasimində iştirak edib

    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 30-da Bakı Kristal Zalında "FIFA U-15 World Cup and Festival"ın final matçını izləyib.

    "Report" xəbər verir ki, final görüşündə Çexiya və İspaniya komandaları üz-üzə gəliblər. Rəqibini 3:0 hesabı ilə məğlub edən İspaniya millisi FIFA U-15 ilk dünya çempionatı və festivalının qalibi olub.

    Dövlətimizin başçısı qaliblərin mükafatlandırılması mərasimində iştirak edib.

    Prezident İlham Əliyev FIFA U-15 World Cup and Festivalın final matçını izləyib, mükafatlandırma mərasimində iştirak edib
    Prezident İlham Əliyev FIFA U-15 World Cup and Festivalın final matçını izləyib, mükafatlandırma mərasimində iştirak edib
    Prezident İlham Əliyev FIFA U-15 World Cup and Festivalın final matçını izləyib, mükafatlandırma mərasimində iştirak edib
    Prezident İlham Əliyev FIFA U-15 World Cup and Festivalın final matçını izləyib, mükafatlandırma mərasimində iştirak edib
    Prezident İlham Əliyev FIFA U-15 World Cup and Festivalın final matçını izləyib, mükafatlandırma mərasimində iştirak edib
    Prezident İlham Əliyev FIFA U-15 World Cup and Festivalın final matçını izləyib, mükafatlandırma mərasimində iştirak edib
    Prezident İlham Əliyev FIFA U-15 World Cup and Festivalın final matçını izləyib, mükafatlandırma mərasimində iştirak edib
    Prezident İlham Əliyev FIFA U-15 World Cup and Festivalın final matçını izləyib, mükafatlandırma mərasimində iştirak edib
    Prezident İlham Əliyev FIFA U-15 World Cup and Festivalın final matçını izləyib, mükafatlandırma mərasimində iştirak edib
    Prezident İlham Əliyev FIFA U-15 World Cup and Festivalın final matçını izləyib, mükafatlandırma mərasimində iştirak edib
    Prezident İlham Əliyev FIFA U-15 World Cup and Festivalın final matçını izləyib, mükafatlandırma mərasimində iştirak edib
    Prezident İlham Əliyev FIFA U-15 World Cup and Festivalın final matçını izləyib, mükafatlandırma mərasimində iştirak edib
    Prezident İlham Əliyev FIFA U-15 World Cup and Festivalın final matçını izləyib, mükafatlandırma mərasimində iştirak edib
    Prezident İlham Əliyev FIFA U-15 World Cup and Festivalın final matçını izləyib, mükafatlandırma mərasimində iştirak edib
    Prezident İlham Əliyev FIFA U-15 World Cup and Festivalın final matçını izləyib, mükafatlandırma mərasimində iştirak edib
    Prezident İlham Əliyev FIFA U-15 World Cup and Festivalın final matçını izləyib, mükafatlandırma mərasimində iştirak edib
    Prezident İlham Əliyev FIFA U-15 World Cup and Festivalın final matçını izləyib, mükafatlandırma mərasimində iştirak edib
    Prezident İlham Əliyev FIFA U-15 World Cup and Festivalın final matçını izləyib, mükafatlandırma mərasimində iştirak edib
    Prezident İlham Əliyev FIFA U-15 World Cup and Festivalın final matçını izləyib, mükafatlandırma mərasimində iştirak edib
    Prezident İlham Əliyev FIFA U-15 World Cup and Festivalın final matçını izləyib, mükafatlandırma mərasimində iştirak edib
    Prezident İlham Əliyev FIFA U-15 World Cup and Festivalın final matçını izləyib, mükafatlandırma mərasimində iştirak edib
    Prezident İlham Əliyev FIFA U-15 World Cup and Festivalın final matçını izləyib, mükafatlandırma mərasimində iştirak edib
    Prezident İlham Əliyev FIFA U-15 World Cup and Festivalın final matçını izləyib, mükafatlandırma mərasimində iştirak edib
    Prezident İlham Əliyev FIFA U-15 World Cup and Festivalın final matçını izləyib, mükafatlandırma mərasimində iştirak edib
    Prezident İlham Əliyev FIFA U-15 World Cup and Festivalın final matçını izləyib, mükafatlandırma mərasimində iştirak edib
    Prezident İlham Əliyev FIFA U-15 World Cup and Festivalın final matçını izləyib, mükafatlandırma mərasimində iştirak edib
    Prezident İlham Əliyev FIFA U-15 World Cup and Festivalın final matçını izləyib, mükafatlandırma mərasimində iştirak edib
    Prezident İlham Əliyev FIFA U-15 World Cup and Festivalın final matçını izləyib, mükafatlandırma mərasimində iştirak edib
    Prezident İlham Əliyev FIFA U-15 World Cup and Festivalın final matçını izləyib, mükafatlandırma mərasimində iştirak edib
    Prezident İlham Əliyev FIFA U-15 World Cup and Festivalın final matçını izləyib, mükafatlandırma mərasimində iştirak edib
    Prezident İlham Əliyev FIFA U-15 World Cup and Festivalın final matçını izləyib, mükafatlandırma mərasimində iştirak edib
    Prezident İlham Əliyev FIFA U-15 World Cup and Festivalın final matçını izləyib, mükafatlandırma mərasimində iştirak edib
    Prezident İlham Əliyev FIFA U-15 World Cup and Festivalın final matçını izləyib, mükafatlandırma mərasimində iştirak edib
    Prezident İlham Əliyev FIFA U-15 World Cup and Festivalın final matçını izləyib, mükafatlandırma mərasimində iştirak edib

    İlham Əliyev FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    Foto
    Ильхам Алиев посмотрел финальный матч FIFA U-15 World Cup and Festival, принял участие в церемонии награждения
    Foto
    President Ilham Aliyev watches FIFA U-15 World Cup and Festival final, attends award ceremony
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    21:06
    Uşakov: Ukrayna üzrə üçtərəfli görüşün tarixləri həftənin sonunadək açıqlana bilər
    Digər ölkələr
    20:59
    Azərbaycan cüdoçusu İslam Rəhimov İtaliyada Avropa çempionu olub
    Fərdi
    20:59
    Bakı-Xırdalan xətti ilə qatarların normal hərəkəti bərpa edilib - Yenilənib
    İnfrastruktur
    20:55
    Azərbaycan Basketbol Liqası: V turda "Ordu" "Naxçıvanı" məğlub edib
    Komanda
    20:49
    "Gem No. 2" tankerindən neft sızması dayandırılıb
    Energetika
    20:28
    Premyer Liqa: "Sabah" səfərdə "Turan Tovuz"a məğlub olub
    Futbol
    20:13
    Avropa Komissiyası Ukraynaya 45 milyard avro kredit ayrılmasını təklif edib
    Digər ölkələr
    20:12
    G20 ölkələrinin XİN rəhbərləri Rusiyaya görə birgə foto çəkdirməkdən imtina ediblər
    Digər ölkələr
    20:12
    Brnabiç: Serbiyada prezident seçkiləri dekabrın 27-dək keçirilməlidir
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti