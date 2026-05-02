    Hart: NATO ABŞ qoşunlarının bir hissəsinin Almaniyadan çıxarılması qərarına aydınlıq gətirilməsini istəyir

    NATO ABŞ-nin qoşunlarının bir hissəsini Almaniyadan çıxarmaq qərarının detallarını anlamaq məqsədilə rəsmi Vaşinqtonla əlaqə saxlayır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə alyansın mətbuat katibi Ellison Hart sosial şəbəkələrdə yazıb.

    "Biz ABŞ-nin Almaniyadakı qüvvələrin yerləşməsinə düzəlişlər etmək qərarının detallarını anlamaq üçün onlarla işləyirik. Bu düzəliş göstərir ki, Avropa müdafiəyə investisiyaları artırmalı və öz təhlükəsizliyi üçün daha çox məsuliyyət götürməlidir", - o qeyd edib.

    E.Hart vurğulayıb ki, Avropa ölkələri bu istiqamətdə irəliləyiş əldə ediblər. Belə ki, 2025-ci ildə Haaqada keçirilən NATO sammitində alyans üzvləri müdafiə xərclərini ildə ÜDM-in 5 %-i səviyyəsinə qədər artırmağa razılaşıblar.

    Qeyd edək ki, daha əvvəl Pentaqonun rəsmi nümayəndəsi Şon Parnell ABŞ-nin Almaniya ərazisindən 5 min hərbi qulluqçunu çıxarmağa başladığını bildirmişdi.

    ABŞ Müdafiə Nazirliyinin qərargahı (Pentaqon) Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatı (NATO)
    Харт: В НАТО хотят прояснить ситуацию с выводом части войск США из Германии

