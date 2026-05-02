Hart: NATO ABŞ qoşunlarının bir hissəsinin Almaniyadan çıxarılması qərarına aydınlıq gətirilməsini istəyir
- 02 may, 2026
- 15:18
NATO ABŞ-nin qoşunlarının bir hissəsini Almaniyadan çıxarmaq qərarının detallarını anlamaq məqsədilə rəsmi Vaşinqtonla əlaqə saxlayır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə alyansın mətbuat katibi Ellison Hart sosial şəbəkələrdə yazıb.
"Biz ABŞ-nin Almaniyadakı qüvvələrin yerləşməsinə düzəlişlər etmək qərarının detallarını anlamaq üçün onlarla işləyirik. Bu düzəliş göstərir ki, Avropa müdafiəyə investisiyaları artırmalı və öz təhlükəsizliyi üçün daha çox məsuliyyət götürməlidir", - o qeyd edib.
E.Hart vurğulayıb ki, Avropa ölkələri bu istiqamətdə irəliləyiş əldə ediblər. Belə ki, 2025-ci ildə Haaqada keçirilən NATO sammitində alyans üzvləri müdafiə xərclərini ildə ÜDM-in 5 %-i səviyyəsinə qədər artırmağa razılaşıblar.
Qeyd edək ki, daha əvvəl Pentaqonun rəsmi nümayəndəsi Şon Parnell ABŞ-nin Almaniya ərazisindən 5 min hərbi qulluqçunu çıxarmağa başladığını bildirmişdi.