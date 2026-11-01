İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    Türkiyədə narkotik əməliyyatı keçirilib, 40 nəfər saxlanılıb

    Region
    • 01 noyabr, 2026
    • 18:43
    Türkiyədə narkotik əməliyyatı keçirilib, 40 nəfər saxlanılıb

    Türkiyənin paytaxtı Ankara şəhərində keçirilən qanunsuz narkotik əməliyyatları zamanı 40 nəfər həbs edilib.

    "Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, oktyabrın 25-dən 31-dək polis əməkdaşları şəhərdə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinin qarşısının alınması istiqamətində əməliyyatlar keçirib.

    Bildirilib ki, araşdırma nəticəsində ümumilikdə 109 şübhəli saxlanılıb: "Şübhəlilərdən 40-ı barəsində həbs qərarı verilib. Digər şəxslərlə bağlı hüquqi prosedurlar davam edir".

    Əməliyyatlar zamanı müxtəlif növ və miqdarda narkotik vasitələr, 1 ədəd tapança, 24 ov tüfəngi patronu, həmçinin 159 min 475 Türkiyə lirəsi (təxminən 5 442 manat) aşkarlanaraq götürülüb.

    Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi Həbs qətimkan tədbiri Saxlanılanlar Türkiyə Cümhuriyyəti
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    19:55
    Azərbaycanlı qardaşlar Antalyada Mental Arifmetika Olimpiadasının qalibi olublar
    Fərdi
    19:52
    Foto
    Səbinə Əliyeva Fəxri xiyabanı ziyarət edib
    Daxili siyasət
    19:39
    İsrailin Maliyyə Nazirliyi ABŞ-nin hərbi yardımı dayandırması barədə bildiriş almayıb
    Digər ölkələr
    19:25
    "Yuventus" Qulyelmo Vikarionu transfer etməyi planlaşdırır
    Futbol
    19:07
    Xesus Ovono rəqib futbolçunun ölümünə səbəb olduğu üçün 12 oyunluq cəzalandırıla bilər
    Futbol
    19:06
    Ermənistanın Baş naziri: İrəvan və Bakı arasında sülh Cənubi Qafqaz üçün yeni imkanlar yaradır
    Xarici siyasət
    19:01
    Paşinyan: Ermənistan gələn il Aİ-yə üzvlük üçün müraciət edə bilər
    Region
    18:52
    G-20 sammitinə dəvət Azərbaycanın qlobal proseslərdə artan roluna verilən mühüm qiymətdir – Rəy
    Xarici siyasət
    18:39
    AYNA: 195 və 195E nömrəli marşrutların hərəkət sxemləri müvəqqəti dəyişdirilir
    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti