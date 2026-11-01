İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    "Qədim daş, müasir yaddaş" və "Məsuliyyət radiusu" layihələri təqdim olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    • 01 noyabr, 2026
    • 19:44
    Qədim daş, müasir yaddaş və Məsuliyyət radiusu layihələri təqdim olunub

    Daş Salnamə Muzeyində rəssam, heykəltaraş Orxan Nəbizadənin "Qədim daş, müasir yaddaş" və Elvin Nəbizadənin isə "Məsuliyyət radiusu" adlı layihələri təqdim olunub.

    "Report" xəbər verir ki, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva, Bakı Media Mərkəzinin rəhbəri Arzu Əliyeva və Alyona Əliyeva tədbirdə iştirak ediblər.

    "Qədim daş, müasir yaddaş" layihəsi Qobustanın qədim qayaüstü təsvirlərindən ilhamlanaraq ərsəyə gətirilib. Heykəltəraşlıq nümunələrində Qafqaz bəbiri, ceyran, boz canavar, qonur ayı və şah qartalı təsvir olunub. "Məsuliyyət radiusu" adlı layihədə isə insanın vəhşi təbiətə münasibəti interaktiv formada təqdim edilib.

    Qədim daş, müasir yaddaş və Məsuliyyət radiusu layihələri təqdim olunub
    Qədim daş, müasir yaddaş və Məsuliyyət radiusu layihələri təqdim olunub
    Qədim daş, müasir yaddaş və Məsuliyyət radiusu layihələri təqdim olunub
    Qədim daş, müasir yaddaş və Məsuliyyət radiusu layihələri təqdim olunub
    Qədim daş, müasir yaddaş və Məsuliyyət radiusu layihələri təqdim olunub
    Qədim daş, müasir yaddaş və Məsuliyyət radiusu layihələri təqdim olunub
    Qədim daş, müasir yaddaş və Məsuliyyət radiusu layihələri təqdim olunub
    Qədim daş, müasir yaddaş və Məsuliyyət radiusu layihələri təqdim olunub
    Qədim daş, müasir yaddaş və Məsuliyyət radiusu layihələri təqdim olunub
    Qədim daş, müasir yaddaş və Məsuliyyət radiusu layihələri təqdim olunub
    Qədim daş, müasir yaddaş və Məsuliyyət radiusu layihələri təqdim olunub
    Qədim daş, müasir yaddaş və Məsuliyyət radiusu layihələri təqdim olunub
    Qədim daş, müasir yaddaş və Məsuliyyət radiusu layihələri təqdim olunub
    Qədim daş, müasir yaddaş və Məsuliyyət radiusu layihələri təqdim olunub
    Qədim daş, müasir yaddaş və Məsuliyyət radiusu layihələri təqdim olunub
    Qədim daş, müasir yaddaş və Məsuliyyət radiusu layihələri təqdim olunub
    Qədim daş, müasir yaddaş və Məsuliyyət radiusu layihələri təqdim olunub
    Qədim daş, müasir yaddaş və Məsuliyyət radiusu layihələri təqdim olunub
    Heydər Əliyev Fondu Leyla Əliyeva Arzu Əliyeva Qobustan
    Foto
    Представлены проекты "Древний камень, современная память" и "Радиус ответственности"
    Foto
    'Ancient stone, modern memory' and 'Radius of responsibility' projects presented
    44 filmi
    44 filmi

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