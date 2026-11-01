Представлены проекты "Древний камень, современная память" и "Радиус ответственности"
Kультурная политика
- 01 ноября, 2026
- 19:49
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В Музее каменной летописи состоялась презентация проектов художника и скульптора Орхана Набизаде "Древний камень, современная память" и Эльвина Набизаде "Радиус ответственности".
Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева и Алена Алиева.
Проект "Древний камень, современная память" создан по мотивам древних наскальных изображений Гобустана. В скульптурных работах изображены кавказский леопард, джейран, серый волк, бурый медведь и беркут.
В проекте "Радиус ответственности" в интерактивной форме представлено отношение человека к дикой природе.
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Представлены проекты "Древний камень, современная память" и "Радиус ответственности"Kультурная политика