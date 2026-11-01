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    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе

    Представлены проекты "Древний камень, современная память" и "Радиус ответственности"

    Kультурная политика
    • 01 ноября, 2026
    • 19:49
    Представлены проекты Древний камень, современная память и Радиус ответственности

    В Музее каменной летописи состоялась презентация проектов художника и скульптора Орхана Набизаде "Древний камень, современная память" и Эльвина Набизаде "Радиус ответственности".

    Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева и Алена Алиева.

    Проект "Древний камень, современная память" создан по мотивам древних наскальных изображений Гобустана. В скульптурных работах изображены кавказский леопард, джейран, серый волк, бурый медведь и беркут.

    В проекте "Радиус ответственности" в интерактивной форме представлено отношение человека к дикой природе.

    Представлены проекты Древний камень, современная память и Радиус ответственности
    Представлены проекты Древний камень, современная память и Радиус ответственности
    Представлены проекты Древний камень, современная память и Радиус ответственности
    Представлены проекты Древний камень, современная память и Радиус ответственности
    Представлены проекты Древний камень, современная память и Радиус ответственности
    Представлены проекты Древний камень, современная память и Радиус ответственности
    Представлены проекты Древний камень, современная память и Радиус ответственности
    Представлены проекты Древний камень, современная память и Радиус ответственности
    Представлены проекты Древний камень, современная память и Радиус ответственности
    Представлены проекты Древний камень, современная память и Радиус ответственности
    Представлены проекты Древний камень, современная память и Радиус ответственности
    Представлены проекты Древний камень, современная память и Радиус ответственности
    Представлены проекты Древний камень, современная память и Радиус ответственности
    Представлены проекты Древний камень, современная память и Радиус ответственности
    Представлены проекты Древний камень, современная память и Радиус ответственности
    Представлены проекты Древний камень, современная память и Радиус ответственности
    Представлены проекты Древний камень, современная память и Радиус ответственности
    Представлены проекты Древний камень, современная память и Радиус ответственности

    Лейла Алиева Арзу Алиева Алена Алиева
    Фото
    "Qədim daş, müasir yaddaş" və "Məsuliyyət radiusu" layihələri təqdim olunub
    44 filmi
    MiniBoss

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    Представлены проекты "Древний камень, современная память" и "Радиус ответственности"
    Kультурная политика
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