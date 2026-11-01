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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    "Dakar-2026": Azərbaycan cüdoçusu İbrahim Talıbov qızıl medal qazanıb

    Fərdi
    • 01 noyabr, 2026
    • 20:25
    Dakar-2026: Azərbaycan cüdoçusu İbrahim Talıbov qızıl medal qazanıb

    Azərbaycan komandası Dakarda keçirilən Yeniyetmələrin IV Yay Olimpiya Oyunlarında ilk qızıl medalını qazanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu uğura Azərbaycan cüdoçusu İbrahim Talıbov nail olub.

    -55 kq çəki dərəcəsində qüvvəsini sınayan cüdoçu finalda xorvatiyalı rəqibi Zvorc Jonaya qalib gələrək Azərbaycan komandasına "Dakar-2026"nın ilk qızıl medalını qazandırıb.

    Xatırladaq ki, mübarizəyə 1/4 finaldan başlayan cüdoçu ilk iki görüşdə Mərkəzi Afrika Respublikasından olan İbrahim Mussanı və Səudiyyə Ərəbistanı təmsilçisi Muratz Hebahı mübarizədən kənarlaşdırıb.

    Qeyd edək ki, noyabrın 13-dək davam edəcək "Dakar-2026"da Azərbaycan komandası 8 idman növündə 13 idmançı ilə təmsil olunur.

    İbrahim Talıbov Azərbaycan cüdo millisi
    "Дакар-2026": Азербайджанский дзюдоист Ибрагим Талыбов взял золотую медаль
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    44 filmi

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