"Dakar-2026": Azərbaycan cüdoçusu İbrahim Talıbov qızıl medal qazanıb
Fərdi
- 01 noyabr, 2026
- 20:25
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Azərbaycan komandası Dakarda keçirilən Yeniyetmələrin IV Yay Olimpiya Oyunlarında ilk qızıl medalını qazanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu uğura Azərbaycan cüdoçusu İbrahim Talıbov nail olub.
-55 kq çəki dərəcəsində qüvvəsini sınayan cüdoçu finalda xorvatiyalı rəqibi Zvorc Jonaya qalib gələrək Azərbaycan komandasına "Dakar-2026"nın ilk qızıl medalını qazandırıb.
Xatırladaq ki, mübarizəyə 1/4 finaldan başlayan cüdoçu ilk iki görüşdə Mərkəzi Afrika Respublikasından olan İbrahim Mussanı və Səudiyyə Ərəbistanı təmsilçisi Muratz Hebahı mübarizədən kənarlaşdırıb.
Qeyd edək ki, noyabrın 13-dək davam edəcək "Dakar-2026"da Azərbaycan komandası 8 idman növündə 13 idmançı ilə təmsil olunur.
Son xəbərlər
21:27
Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında həftəlik fəaliyyəti ilə bağlı icmal yayımlanıbDaxili siyasət
21:25
"Real" La Liqanın XI turunda səfərdə "Rasinq"i darmadağın edibFutbol
21:06
Çin 2030-cu ilədək ilk dəfə Ay səthinə astronavt endirməyi planlaşdırırDigər ölkələr
20:50
Dallasda atışmalar nəticəsində 4 nəfər ölüb, 15 nəfər yaralanıbDigər ölkələr
20:40
Azərbaycan güləşçisi Ali Tsokayev dünya çempionatında bürünc medal qazanıbFərdi
20:37
"Reuters": Tramp demokratların qələbəsi halında Konqresdən yan keçərək ABŞ-ni idarə etməyə hazırlaşırDigər ölkələr
20:25
"Dakar-2026": Azərbaycan cüdoçusu İbrahim Talıbov qızıl medal qazanıbFərdi
20:07
G20 sammitində iqtisadi artım və təhlükəsizlik məsələləri müzakirə olunacaqDigər ölkələr
19:44
Foto
"Qədim daş, müasir yaddaş" və "Məsuliyyət radiusu" layihələri təqdim olunubMədəniyyət siyasəti